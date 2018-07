Freiburg (dpa/lsw) - Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) erhält in diesem Jahr die Ehrenmütze der Freiburger Narrenzunft der Fasnetrufer. Mappus werde mit der närrischen Auszeichnung für seine Rolle als Landesvater geehrt, teilte die Zunft am Montag mit. Der Regierungschef soll die Mütze am 5. Februar in Freiburg erhalten. Die Zunftehrenmütze ist eine mit bunten Filzherzen benähte und von einem Katzenschwanz gekrönte Kappe. Mappus ist ihr 37. Träger. Schon seine Vorgänger Hans Filbinger, Lothar Späth und Erwin Teufel (alle CDU) haben die Narrenmütze aufgesetzt bekommen.

