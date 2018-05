Manuel Pujol wird Chordirektor der Staatsoper Stuttgart

Manuel Pujol wird ab der kommenden Saison Chordirektor der Staatsoper Stuttgart. Der 35-Jährige verlässt mit dem Ende der Spielzeit 2017/2018 die Oper in Dortmund, wie das Haus in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers der Stuttgarter Oper folgt er damit auf Christoph Heil. Zu dessen künftigen Aufgaben machte die Oper zunächst keine Angaben.

„Pujol, der den Chor der Oper Dortmund seit April 2015 leitete, formte in der kurzen Zeit seines Wirkens an der Oper Dortmund den Chor zu einem überregional anerkannten Klangkörper“, teilte das Dortmunder Haus mit. „Die Berufung Pujols an die Staatsoper Stuttgart bestätigt die hohe Qualität seiner Arbeit in Dortmund.“ Die Oper in der baden-württembergischen Landeshauptstadt wurde bereits mehrfach als „Opernhaus des Jahres“ ausgezeichnet.

Neben seiner Arbeit als Chordirektor war Pujol den Angaben nach unter anderem musikalischer Leiter der Produktionen „Die Zauberflöte“, „Nabucco“, „Die Schneekönigin“ und „Sunset Boulevard“.

Theater Dortmund zu Pujol

Homepage Manuel Pujol