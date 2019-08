Mannheims Torhüter Scholz zieht sich Kreuzbandriss zu

Die Verletzung unmittelbar vor einem Gegentor hat für Torhüter Markus Scholz von Waldhof Mannheim einen monatelangen Ausfall zur Folge. Der 31-Jährige zog sich beim 4:3 gegen den MSV Duisburg einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu, wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte.

„Wir alle drücken ihm die Daumen für den operativen Eingriff“, sagte Trainer Bernhard Trares. Der Torhüter werde den Mannheimern „hoffentlich in der Vorbereitung auf die Rückrunde“ wieder zur Verfügung stehen.

Scholz hatte sich am Sonntag vor dem Anschlusstor der Duisburger zum 2:1 beim Herauslaufen so schwer am Knie verletzt, dass Moritz Stoppelkamp den Ball nur noch ins leere Tor einschieben musste.

