Mannheimer Zentrale koordiniert Fernverkehr der Bahn im Land

Die Deutsche Bahn koordiniert ihren Fernverkehr in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland von einer neuen Schaltzentrale in Mannheim aus. „Durch die Bündelung reduziert sich die Zahl der Schnittstellen und Übergaben entfallen“, sagte ein Bahnsprecher anlässlich der Präsentation der Verkehrsleitung Neckar am Mittwoch. Mannheim habe Ende 2015 die Verkehrsleitungen Karlsruhe und Frankfurt am Main aufgenommen. Vieles könnten die mehr als 90 Planer in der Mannheimer Schaltzentrale nun auf Zuruf erledigen. Ihre Aufgaben seien in den vergangenen Jahren immer anspruchsvoller geworden, auch weil es mehr Züge gebe.