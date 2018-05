Mannheimer Theater braucht Finanzspritze für Sanierungen

Die geplante Sanierung des denkmalgeschützten Nationaltheaters in Mannheim kostet der nordbadischen Kommune zufolge rund 200 Millionen Euro. Das habe ein Expertenteam errechnet, teilte die Stadtverwaltung mit. In der geschätzten Summe seien aber die Kosten für die etwa vier Jahre nötigen Ersatzspielstätten und Lagerflächen noch nicht enthalten.

Über die Prognose informierte die Stadt vor wenigen Tagen den Gemeinderat, dem nun eine belastbare Berechnung vorliegt. Unklar ist allerdings, woher das Geld für die Sanierung kommt. Mannheim setzt hier auch auf Land und Bund. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte sich vor kurzem bei einem Besuch in der Quadratestadt dafür ausgesprochen, dass der Bund einsteigen solle.

Für die Berechnung waren etwa Brandschutz und Denkmalschutz sowie Bühnentechnik erneut geprüft worden. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hatte die ab 2022 geplante Generalsanierung als „besondere Herausforderung“ bezeichnet, die die Stadt nicht allein tragen könne. Mannheim gilt unter anderem als besonderer Theaterstandort, weil dort das Drama „Die Räuber“ von Friedrich Schiller 1782 uraufgeführt worden war. Der Gemeinderat soll nun entscheiden, ob auf Grundlage einer Kostendeckelung auf 200 Millionen Euro weiter geplant wird.

Nur rund 60 Kilometer von Mannheim entfernt steht in Karlsruhe die Sanierung des Badischen Staatstheaters an. Das Drei-Sparten-Haus soll vom kommenden Jahr an in drei Abschnitten renoviert und erweitert werden. Dafür sind bis zu 325 Millionen Euro vorgesehen, von denen das Land die Hälfte übernimmt. Baden-Württemberg sei nicht nur ein Industriestandort, sondern auch ein Kulturland von Weltruf, sagte Kretschmann unlängst bei einem Besuch in Karlsruhe.

In Stuttgart wiederum ist eine Sanierung des Opernhauses geplant, dazu hatten sich das Land Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart vor kurzem noch einmal bekannt. Die Kosten wollen die Partner je zur Hälfte tragen. Baubeginn soll 2023 sein. Die Gesamtkostenschätzung für das Projekt lag bisher bei mindestens 400 Millionen Euro. Eine konkrete Summe ist vom Finanzministerium noch nicht genannt worden. Die Württembergischen Staatstheater hatten sich nach jahrelanger Debatte für das alte Paketpostamt als Ausweichspielort entschieden.

