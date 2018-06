Exponate, die den Vatikan bisher nie verlassen haben, sind im kommenden Jahr bei einer Sonderschau zum Papsttum in Mannheim zu sehen. Unter dem Titel „Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt“ zeigen die Ausstellungsmacher von 21. Mai bis zum 31. Oktober einen Einblick in die Geschichte des Papsttums - in Zusammenarbeit mit dem Vatikan und der Universität Heidelberg.

Wie der Direktor der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen, Alfried Wieczorek, am Donnerstag betonte, werden bei der Schau 330 hochkarätige Exponate aus dem Vatikan und aus verschiedenen Museen zu sehen sein. Dazu zählen Urkunden, Gemälde, Textilien, Skulpturen und Kunsthandwerk. Im Zentrum steht die 1500-jährige Geschichte vor der Reformation, wie der Museumsdirektor anlässlich einer internationalen Konferenz sagte.

Wissenschaftler diskutieren noch bis Freitag in Mannheim Fragen zum Papsttum aus historisch-theologischer Perspektive. Da die Mannheimer Ausstellung auch im Kontext des Reformationsjubiläums im kommenden Jahr steht, habe man sowohl die Katholische Bischofskonferenz als auch die Evangelische Kirche in Deutschland als Partner gewinnen können.