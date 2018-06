Mannheim (dpa/lsw) - Während der Zeit bis zur Eröffnung des Mannheimer Kunsthallenneubaus wird fast die gesamte Kunstsammlung ausgelagert. Rund 240 Werke landen aber nicht in den Depots: Die „geretteten“ Bilder sind von Freitag (18. April) an im Jugendstilbau der Kunsthalle zu sehen - unter dem sinnbildlichen Titel „Arche“. Gezeigt werden vor allem mittelgroße und kleinformatige Werke von der Romantik bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. In Epochenräumen werden etwa der deutsche und französische Impressionismus kontrastiert.

Infos zur Ausstellung