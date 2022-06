Mannheimer kunstanstifter erhalten Verlagspreis des Landes

Für erzählende „Bilderbücher für Kinder und Erwachsene“ wird der Mannheimer kunstanstifter verlag mit dem Verlagspreis Literatur des Landes ausgezeichnet. „Originelle Geschichten, besondere Zeichnungen und höchste Buchdruckkunst sind das Erfolgsrezept für die vielfach prämierten Bücher des Verlages“, sagte Staatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) am Freitag. Der bereits 2020 vergebene mit 12.500 Euro dotierte Preis für eine unabhängige Lese- und Buchkultur wird wegen Corona erst an diesem Samstag im feierlichen Rahmen in Stuttgart verliehen.

Olschowski sagte: „Unabhängige Verlage und Buchhandlungen ermöglichen mit ihrer besonderen Literaturauswahl die reiche Buchkultur des deutschsprachigen Kulturraums.“ Gemeinsam mit Literaturhäusern und anderen Literaturvermittlern im Land trügen die unabhängigen Verlage zur Meinungsvielfalt in der Gesellschaft bei.

Um den Verlagspreis Literatur können sich Verlage aus dem Südwesten mit einem Schwerpunkt im literarischen Bereich bewerben. Ausgezeichnet wird alle zwei Jahre besonderes verlegerisches Engagement für Autorinnen und Autoren jenseits des Mainstreams. Die Bewerbungen für 2022 sind eingegangen. Der Preis wird bei den Literaturtagen Baden-Württemberg im Herbst verliehen.

PM

© dpa-infocom, dpa:220624-99-785795/2