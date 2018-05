Mannheim zu Gast bei Stadtentwicklungskonferenz in Malaysia

Mannheim will sich auf einer internationalen Konferenz zur Stadtentwicklung (7. bis 13. Februar) in Kuala Lumpur präsentieren und reist dazu mit einer Delegation nach Malaysia. Die nordbadische Stadt stelle sich auf dem World Urban Forum als Modell für nachhaltige Entwicklung vor, sagte eine Behördensprecherin am Donnerstag. Die UN hatten sich 2016 in einer „New Urban Agenda“ darauf verständigt, die Städte zu stärken, um Armut zu bekämpfen und den Klimaschutz voranzubringen. „Wir wollen zeigen, was eine Stadt wie Mannheim leisten kann, um die Agenda umzusetzen“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), der die Delegation anführen wird.

