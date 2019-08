Mannheim will die Ungeschlagen-Serie gegen Duisburg ausbauen

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim möchte seine Serie von saisonübergreifend 27 Ligaspielen ohne Niederlage ausbauen und am Sonntag möglichst gegen den MSV Duisburg gewinnen. Der Aufsteiger erwartet zu dem Spitzenspiel Fünfter gegen Zweiter mehr als 10 000 Zuschauer, knapp 9000 Tickets wurden bereits im Vorfeld der Begegnung abgesetzt. Unsicher ist das Mitwirken von Gianluca Korte. Der offensive Mittelfeldspieler, der zwei Treffer in der Liga erzielte, plagt sich mit einem Bluterguss am Knie herum und konnte bislang nicht trainieren.

Ob mit oder ohne Korte - die Mannheimer strotzen nach dem guten Start in die neue Liga vor Selbstvertrauen. „Es dürfte sich für jeden Zuschauer lohnen, am Sonntag zu kommen“, sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares: „Auf dem Rasen wird einiges passieren.“ Der 54-Jährige erwartet ein gutes Fußballspiel, da beide Mannschaften einen ähnlichen offensiv ausgerichteten Spielstil haben. „Duisburg hat eine tolle Mannschaft, aber wir haben auch ein tolles Team.“ Duisburg hat vier von fünf Ligaspielen gewonnen und nur gegen Tabellenführer FC Ingolstadt verloren.

