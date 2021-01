Mannheim schlägt Dresden: Siegtor in der Nachspielzeit

Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga einen Sieg über Tabellenführer Dynamo Dresden eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner setzte sich am Dienstagabend mit 1:0 (0:0) in letzter Minute durch. Rafael Garcia erzielte per Handelfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer für die Mannheimer.

Dynamo musste ohne Cheftrainer Markus Kauczinski, der seit Montag wegen Unwohlseins und Übelkeit im Uniklinikum weilt, und die Langzeitverletzten Marco Hartmann, Chris Löwe, Patrick Weihrauch und Robin Becker auskommen. So tat sich Dynamo gegen die gut gestaffelten Hausherren schwer. Das von den Co-Trainern Heiko Scholz und Ferydoon Zandi betreute Team schoss in den ersten 45 Minuten nur einmal auf das Mannheimer Tor. Doch der Schuss von Marvin Stefaniak aus knapp 25 Metern war so harmlos, wie das gesamte Dresdner Angriffsspiel.

Auch im zweiten Durchgang blieb der Spitzenreiter ohne nennenswerte Offensivaktion. Weil aber auch Mannheim im Spiel nach vorn nicht viel zusammenbrachte, blieb es bis zur Nachspielzeit beim torlosen Remis, ehe Kevin Ehlers in der 93. Minute den Ball im Strafraum mit der Hand abwehrte und Garcia den fälligen Strafstoß verwandelte. Ehlers wurde mit Rot vom Platz gestellt, wie auch zuvor bereits in der 65. Minute Dynamo-Kapitän Sebastian Mai, der wegen einer Tätlichkeit bestraft wurde.

© dpa-infocom, dpa:210126-99-182110/2

Homepage Dynamo Dresden

3. Liga bei dfb.de

Facebook Dynamo Dresden

Twitter Dynamo Dresden