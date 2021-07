Mannheim im Pokal gegen Frankfurt - Sandhausen gegen RB

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals Vizemeister RB Leipzig. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Köln. Für den SV Waldhof Mannheim gibt es ein Wiedersehen mit Eintracht Frankfurt, gegen die die Mannheimer 2019 in der ersten Runde nach einem Torspektakel ausgeschieden waren.

Die baden-württembergischen Bundesligisten erhielten leichte Aufgaben. Der VfB Stuttgart trifft auf den Vertreter des Berliner Fußballverbandes, der aktuell noch nicht feststeht. Der SC Freiburg muss zum Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers reisen. Die TSG 1899 Hoffenheim spielt beim Drittligisten Viktoria Köln.

Die weiteren Begegnungen sind 1. FC Heidenheim bei Hansa Rostock, Karlsruher SC bei den Sportfreunden Lotte sowie SSV Ulm 1846 gegen den 1. FC Nürnberg. Oberligist FC 08 Villingen empfängt den Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04. Gespielt wird vom 6. bis 9. August.

