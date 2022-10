Mannheim bleibt auswärts weiter sieglos: 2:3 bei Freiburg II

Der SV Waldhof Mannheim wartet in der 3. Fußball-Liga weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison. Das Team von Trainer Christian Neidhart unterlag dem SC Freiburg II am Samstag mit 2:3 (1:0) und rutschte dadurch in der Tabelle auf den achten Rang ab.

Mit drei Gegentoren innerhalb einer knappen Viertelstunde gerieten die Waldhöfer in der zweiten Halbzeit auf die Verliererstraße. Erik Wiklöf (47.) und Vincent Vermeij (52./61.) drehten einen Freiburger Pausenrückstand in ein 3:2. Unmittelbar vor der Führung hatte Daniel Keita-Ruel für den SVW zum zwischenzeitlichen 2:2 getroffen (60.). In Front waren die Mannheimer zuvor durch Alexander Rossipal gegangen (32.).

Dieses 1:0 verdienten sich die Waldhöfer in der ersten Halbzeit dank einer starken läuferischen Leistung und einer guten Struktur im eigenen Spiel - trotz einiger spielerischer Mängel. Zu einem Erfolg im Breisgau reichte eine ordentliche Hälfte aber nicht.

