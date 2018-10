Mann wird mit Stahlkugel beschossen und leicht verletzt

Ein Mann ist in Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) bei Gartenarbeiten von einem Stahlgeschoss am Oberarm getroffen und leicht verletzt worden. Der 59-Jährige hatte Holz zerkleinert, als ihn die rund zehn Millimeter große Kugel traf. Bereits in der Vergangenheit habe der Hausbesitzer verschiedene Schäden an seinem Haus bemerkt, die durch ähnliche Geschosse verursacht wurden, teilte die Polizei am Mittwoch über den Vorfall am Samstag mit. Die Beamten bitten um Hinweise; noch sei nicht klar, wie die Kugeln verschossen werden.

Mitteilung der Polizei