Mann wird im Möbelhaus eingeschlossen

Länger als geplant hat der Besuch eines Möbelhauses für einen Mann in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) gedauert: Polizeiangaben zufolge ist der 63-Jährige dort am Montagabend versehentlich eingeschlossen worden. Offensichtlich hatten ihn die Marktmitarbeiter bei Ladenschluss übersehen und der Mann hatte die Zeit vergessen. Als das Licht ausgeschaltet wurde und er nicht mehr aus dem verschlossenen Möbelhaus kam, rief der Mann die Polizei. Der Marktleiter befreite ihn wenig später, hieß es am Dienstag.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220208-99-28403/2

