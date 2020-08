Mann will keine Maske anziehen und greift Polizisten an

Bei den Corona-Tests für Erntehelfer, die seit dem Wochenende am Bodensee, unter anderem in einem provisorischen Testzentrum in Brünnensweiler, vorgenommen werden, gibt es erste Ergebnisse. Nach Angaben des Landratsamts zeigten die Tests bei sieben Menschen einen positiven Befund.

Die Betroffenen müssten nun in Quarantäne, sagte ein Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie sollen in den Gemeinschaftsunterkünften separiert werden und möglichst wenig Kontakt mit anderen haben.