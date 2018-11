Mann will Hund der Nachbarn töten lassen - und setzt 1000 Euro Belohnung aus

Die Polizei in Albtal hat einen Mann gefasst, der dringend verdächtig ist, für den Aufruf zum Töten eines Hundes verantwortlich zu sein.

Anfang Oktober wurden nach Angaben der Polizei in Karlsbad Flugblätter verteilt, in denen der Verfasser dazu aufforderte, den Hund einer in Ittersbach wohnhaften Familie zu töten.

Mit den in den Ortsteilen Langensteinbach und Ittersbach verteilten Din A4-Blättern wurde für die Tötung des Hundes auch eine Belohnung von 1000 Euro in Aussicht gestellt. Die Zettel wurden sowohl in Briefkästen, an Fahrzeugen und auf der Straße aufgefunden.

Rund zwei Dutzend dieser Schreiben sind nach Angaben der Polizei beim Polizeiposten in Waldbronn abgegeben und kriminaltechnisch auf Spuren untersucht worden.

Der auf den Flugblättern mit Namen erwähnte angebliche Verfasser hat aus diesem Grund Strafanzeige wegen Verleumdung bei der Polizei erstattet. Ermittlungen ergaben bei einem Vergleich von Schriftstücken mit den Flugblättern inhaltliche und schriftliche Übereinstimmungen, was die Polizei auf die Spur des Tatverdächtigen brachte.

Verdächtiger räumt die Tat ein

Nachdem dieser mit den Feststellungen konfrontiert wurde, räumte er schließlich ein, die Flugblätter hergestellt und verteilt zu haben. Der nun ermittelte 48-jährige Mann fühlte sich offensichtlich mehrfach in seiner Nachtruhe durch den bellenden Hund gestört, was ihn zu der Flugblatt-Aktion verleitete.

Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verleumdung und wegen der öffentlichen Aufforderung zu einer Straftat.

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)