Mann will Grill anmachen und löst Wohnhausbrand aus

Beim Versuch, einen Gasgrill anzumachen, hat ein Mann in Ravensburg ein Feuer in einem Wohnhaus in Ravensburg ausgelöst. Es kam zu einer Explosion, als der 52-Jährige am Mittwochabend den Grill in Betrieb nehmen wollte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Über die Hauswand dehnte sich das Feuer auf dem Dachstuhl aus. Die Feuerwehr konnte noch verhindern, dass die Flammen auf das Nachbarhaus übergriffen. Der 52 Jahre alte Bewohner erlitt Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Bei dem Feuer entstand ein geschätzter Sachschaden von bis zu 350.000 Euro.

Polizeibericht