Mann wegen Sprengung von Geldautomaten zu Haft verurteilt

Ein junger Mann ist wegen mehrerer Sprengungen von Geldautomaten zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Eine der Taten hatte der aus Hamburg stammende und damals 26-Jahre alte Mann am 2. Dezember 2016 in Bad Liebenzell (Kreis Calw) begangen, drei weitere in Norddeutschland, wie die Polizei in Karlsruhe am Dienstag mitteilte. Dafür habe er sich vor dem Landgericht Lüneburg verantworten müssen. Das Urteil stamme bereits von Ende Mai und sei jetzt rechtskräftig geworden. Bei der Tat in Bad Liebenzell war nach Polizeiangaben ein Schaden von mehr als 120 000 Euro entstanden.

Zur Festnahme des Mannes war es am 13. Dezember 2016 im Enzkreis wegen einer Reifenpanne gekommen. Die Limousine, mit der er liegen geblieben war, stellte sich bei einer Polizeikontrolle als gestohlen heraus. Die Beamten fanden eine Gasflasche im Kofferraum. Die Ermittlungen ergaben einen Zusammenhang mit weiteren Taten in Norddeutschland, bei denen Geldautomaten gesprengt und Wohnungen aufgebrochen worden waren.

Mitteilung der Polizei