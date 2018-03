Bei einem Wohnhausbrand im badischen Östringen ist hoher Schaden entstanden, aber niemand verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein Nachbar den Hauseigentümer noch rechtzeitig auf das Feuer aufmerksam gemacht, das in seiner Wohnung loderte. Gemeinsam durchkämmten sie das Dreifamilienhaus. Außer dem Eigentümer war aber niemand zu Hause und die Männer brachten sich in Sicherheit. Der Brand am Karfreitagabend hatte sich inzwischen auf das gesamte Gebäude ausgebreitet, konnte jedoch von der eintreffenden Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 100 000 Euro.

Mitteilung