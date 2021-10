Mann von umstürzendem Baum tödlich verletzt

Im Ortenaukreis ist ein 60 Jahre alter Mann von einem umstürzenden Baum getötet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich der Verunglückte am Nachmittag des Vortags in den Wald begeben, um Holzfällarbeiten zu tätigen.

Als er bei Einbruch der Dunkelheit noch nicht heimgekehrt war, suchten Angehörige und Einsatzkräfte der Feuerwehr bei Hausach nach dem Mann, wie es hieß. Schließlich sei er leblos unter einem Baum begraben entdeckt worden.

„Der Baum dürfte schneller gefallen sein, als erwartet“, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei sei der Mann tödlich verletzt worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.

