Mann verprügelt Freundin und zwei unbeteiligte in Buchhandlung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 23-jähriger Mann mehrere Menschen verletzte, ist es am Freitag gegen 15.30 Uhr in Radolfzell gekommen. Nach einer Streitigkeit, schlug der 23-jährige Mann seiner 20-jährigen Freundin zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht, zog sie dann an den Haaren und trat ihr mit dem Fuß in den Bauch. Hierbei ging die junge Frau zu Boden, wie die Polizei mitteilt.

Eine Mitarbeiterin der Buchhandlung versuchte der Dame zur Hilfe zu kommen. Der Tatverdächtige packte die Mitarbeiterin und versuchte diese ebenfalls zu schlagen. Hierbei wurde ihr Pullover zerrissen und sie wurde am Handgelenk leicht verletzt.

Im weiteren Verlauf stieß der Tatverdächtige in der Buchhandlung einen unbeteiligten Mann zu Boden und trat diesem mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf. Der geschädigte Mann flüchtete hiernach aus der Buchhandlung. Dessen Personalien sind bisher unbekannt.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige durch eine Streife der Polizei Radolfzell festgenommen werden.

Hierbei beleidigte der Tatverdächtige die eingesetzten Beamten mehrfach. Der Mann war erheblich alkoholisiert und wurde daher nach der Erhebung einer Blutprobe in Gewahrsam genommen. In seiner Bekleidung konnte außerdem eine Kleinmenge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.