In einer Werkstatt für Menschen mit psychischer Behinderung in Waldstetten (Ostalbkreis) hat ein Mann einer Betreuerin tödliche Stichverletzungen zugefügt. Nach Polizeiangaben erlag die 61-Jährige im Krankenhaus ihren Verletzungen. Wie es zu dem Vorfall am Mittwochmorgen kam, war zunächst unklar. Bei dem 44 Jahre alten mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen der betreuten Werkstattmitarbeiter. Er flüchtete zu Fuß und wurde kurz darauf von Polizisten festgenommen. Zuvor hatte die Gmünder Tagespost berichtet.