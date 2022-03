Mann verletzt Ehepaar im Garten schwer

Ein Ehepaar ist am Freitagabend in Eichstetten am Kaiserstuhl (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) in seinem Garten angegriffen und schwer verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei vom Samstag wurde inzwischen ein Tatverdächtiger identifiziert. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. Der gesuchte 28 Jahre alte Mann ist laut Polizei ohne festen Wohnsitz und dürfte zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf der Flucht sein. Nach der Tat leitete die Polizei eine Großfahndung ein, bei dem auch ein Hubschrauber und Personenspürhunde zum Einsatz kamen.

Fahndungsfoto

