Ein Mann soll in Heilbronn seine Frau mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben. Gegen den 35-Jährigen erging Haftbefehl, wie die Polizei am Montag mitteilte. Über einen Notruf wurden die Beamten in der Nacht auf Samstag alarmiert. Im Flur der Wohnung fanden sie die schwer verletzte 32 Jahre alte Frau. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Ihr Mann hielt sich beim Eintreffen der Polizei ebenfalls in der Wohnung auf. Laut Polizei hat er die Tat gestanden. Wieso er seine Frau attackierte, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei