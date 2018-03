Ein Stallbesitzer hat in Aichwald (Kreis Esslingen) einen Mann erwischt, der sich gerade an einer Stute sexuell verging. Der Unbekannte konnte in der Nacht zum Sonntag über die Felder flüchten, wie die Polizei am Montag berichtete. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann zunächst über das Tor in den Pferdestall eingedrungen. Dann habe er sich in die Box der Stute begeben. „Dort stieg er auf einen in dem Stall vorgefundenen Hocker und verging sich sexuell an dem Tier“, hieß es weiter. Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Es gebe Anhaltspunkte, wonach der Mann „regelmäßig mit Pferden zu tun hat und sich daher öfter in Ställen aufhält“, wie ein Polizeisprecher sagte.

Meldung der Polizei