Ein 63-jähriger Mann und seine 5-jährige Tochter sind am Montag in einem Anwesen in Heidelberg tot gefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sind Vater und Tochter durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung zu Tode gekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie gehe nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen von einer Familientragödie aus. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.