Mann tötet Kollegen nach Glaubensstreit: Urteil erwartet

Im Prozess um einen tödlichen Glaubensstreit will das Landgericht Konstanz heute sein Urteil verkünden. Der Angeklagte hatte zum Auftakt vergangene Woche gestanden, einen Arbeitskollegen im Mai getötet zu haben. In der vom Verteidiger vorgetragenen Erklärung hieß es, der Anhänger der Sikh-Religion, die ihren Ursprung in Indien hat, habe sich nach Ansicht des angeklagten Muslimen verächtlich über den Islam geäußert. In der Wohnung des Opfers soll der pakistanische Staatsangehörige dann mehrfach mit einem Hackmesser auf den Kopf des Opfers eingeschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 26-Jährigen Totschlag vor.