Ein Mann ist in Ulm bei Arbeiten an einer Hauswand von einer Leiter gestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte der 49-Jährige bei dem Unglück am Dienstag auf einer Baustelle wohl das Gleichgewicht verloren und war mehrere Meter tief auf den Boden gestürzt. Im Krankenhaus erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

