Ein E-Bike-Fahrer ist in Offenburg von seinem Rad gestürzt und gestorben. Polizeiangaben zufolge verunglückte der 59-Jährige nach ersten Erkenntnissen ohne Beteiligung anderer und erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Ein weiterer Radfahrer hatte den Mann am Dienstagmorgen gefunden.

© dpa-infocom, dpa:210601-99-818774/2

