Ein Mann ist in Mannheim mit einem Motorrad gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Durch den Sturz sei der 50-Jährige am Freitagabend auf ein Geländer geprallt, teilte die Polizei mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass das Motorrad kurz zuvor geklaut worden sein könnte. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

