Mann stürzt bei Polizeikontrolle: Stirbt wenige Tage später

Ein Mann ist bei einer Polizeikontrolle im Kreis Emmendingen schwer gestürzt und wenige Tage später an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 71 Jahre alte Mann am Sonntag von Beamten auf einer Straße in Denzlingen überprüft worden. Anwohner hätten sich beschwert, da er die Nachtruhe gestört habe. Plötzlich sei er „ohne jegliche Einwirkung Dritter“ gestürzt. Dabei habe er sich so schwer verletzt, dass er reanimiert werden musste. Nach dem Sturz sei es zwar zunächst gelungen, den Mann zu reanimieren. Am Montag sei er dann aber gestorben. Die Kriminalpolizei soll nun die genauen Umstände klären.

