Mann stirbt nach Unfall mit Quad

Nach seinem schweren Unfall mit seinem Quad bei Gerabronn (Landkreis Schwäbisch Hall) ist ein Mann gestorben. Er sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 55-Jährige war am Montag unter dem Quad eingeklemmt worden, nachdem er auf einer gesperrten Strecke wohl wegen eines Fahrfehlers von der Straße abgekommen war und sich sein Fahrzeug überschlagen hatte. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich Verletzten danach in eine Klinik.

Pressemitteilung 2

Pressemitteilung 1

© dpa-infocom, dpa:221011-99-88693/2