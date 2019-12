Ein Mann ist im Ortenaukreis von einem Dach gestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war er am Nachmittag mit Arbeiten auf dem Gebäude in Schuttertal beschäftigt. Trotz Rettungsmaßnahmen starb er noch vor Ort. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Die Ursache war den Angaben zufolge zunächst unklar.

Pressemitteilung