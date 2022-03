Mann stirbt nach Arbeitsunfall

Wenige Tage nach einem Arbeitsunfall in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) ist ein 48-jähriger Lastwagenfahrer am Freitag seinen Verletzungen erlegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war vor knapp einer Woche beim Entladen seines Lastwagens lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein Gabelstaplerfahrer zwei Paletten mit Solarmodulen aus dem Fahrzeug heben. Beim Rückwärtsfahren kippte die Ladung mit einem Gewicht von etwa 1,2 Tonnen zur Seite und begrub den danebenstehenden 48-Jährigen. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung

