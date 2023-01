Ein Autofahrer ist am Dienstag bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Friedrichshafen noch an der Unfallstelle gestorben. Der 55-Jährige war auf der Landstraße nach Eriskirch unterwegs und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er frontal mit einem 89-jährigen Autofahrer zusammen, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Der Grund für den Zusammenstoß ist noch unklar.

Mitteilung der Polizei

