Bei Arbeiten an einem Windrad ist ein 30 Jahre alter Arbeiter im Main-Tauber-Kreis durch einen Stromschlag getötet worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gemeinsam mit einem Kollegen habe der Mann an eine Windparkanlage bei Creglingen gearbeitet. Trotz sofortiger Reanimationsversuche habe der Mann am Mittwoch nicht mehr gerettet werden können. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben.

