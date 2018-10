Mann sticht auf Mitbewohner in Flüchtlingsunterkunft ein

Bei einem Streit in einer Esslinger Flüchtlingsunterkunft hat ein Mann auf seinen Zimmergenossen eingestochen und ihn leicht verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten sich ein 22-jährige Syrer und sein 31-jähriger Mitbewohner aus dem Libanon am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache heftig gestritten. Der 22-Jährige stach nach Polizeiangaben daraufhin mit einem Messer in den Oberarm seines Mitbewohners, der dann zu einer nahe gelegenen Tankstelle flüchtete. Den mutmaßlichen Täter fanden die Beamten in dessen Zimmer vor - gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Mehr entdecken: Mitbewohner in Flüchtlingsunterkunft bedroht und verletzt