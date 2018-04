Ein Mann ist in Kandern (Kreis Lörrach) von seinem Balkon etwa dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 43-Jährige hatte sich am Donnerstag über das Balkongeländer gebeugt, um zur Haustür zu sehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er dachte, es hätte geklingelt. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe. Der 43-Jährige zog sich einen Armbruch und Gesichtsverletzungen zu.

Meldung der Polizei