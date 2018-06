Ein Mann ist beim Klettern von einem Berg bei Heubach (Ostalbkreis) abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 57-Jährige mit einer Klettergruppe gesichert auf dem rund 735 Meter hohen Berg Rosenstein unterwegs gewesen, der sich im Gebirge der Schwäbischen Alb befindet. Als er den höchsten Punkt des Berges erreichte, rutschte der 57-Jährige ab und stürzte rund acht bis zehn Meter in die Tiefe, bevor er in seinem Seil hängen blieb. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Meldung der Polizei