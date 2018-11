Mann soll zweijährigen Neffen missbraucht haben: Haftbefehl

Weil er sich an seinem knapp zwei Jahre alten Neffen vergangen haben soll, wird gegen einen 31-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs ermittelt. Das Kleinkind musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden, nachdem es in der Obhut seines Onkels war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Eltern hatten es demnach ins Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige aus Ravensburg wurde nach der mutmaßlichen Tat am Montag festgenommen. Ein Richter erließ inzwischen einen Haftbefehl.

Mitteilung der Polizei