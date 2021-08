Mann soll in Straßenbahn attackiert worden sein: kein Notruf

Ein 27-Jähriger soll in einer Karlsruher Straßenbahn von drei Männern attackiert worden sein, ohne dass andere Fahrgäste eingegriffen oder die Polizei gerufen hätten. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag soll die Attacke in den frühen Morgenstunden des Sonntags geschehen sein. Nach Darstellung des mutmaßlichen Opfers, das Hämatome und Prellungen hatte, sollen die drei auf ihn mit Fäusten eingeschlagen, ihn getreten und bespuckt haben, nachdem er sich verbeten hatte, ins Gesicht gefasst zu werden. Dann seien die Schläger an einer Haltestelle ausgestiegen. Die Attacke sei von anderen Fahrgästen beobachtet worden, einer habe sogar mit dem Handy gefilmt. Keiner habe jedoch geholfen.

