Mann soll Hund in eiskalten Fluss geworfen haben

In Bad Wildbad soll ein Mann wiederholt seinen Hund in das eiskalte Wasser der Enz geworfen haben. Nach einer Anzeige der Tierschutzorganisation Peta ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Der Hund wurde nach Angaben der Polizei vom Mittwoch von einem Tierheim in Obhut genommen. Auf Handyvideos, die der Polizei vorliegen, ist demnach zu sehen, wie der Mann im Dunkeln den Hund mehrere Male in den Fluss wirft. Zunächst hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ (BNN) darüber berichtet.

