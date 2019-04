Weil er nach einem Streit auf seine Ehefrau mit einem Vorschlaghammer losgegangen sein soll, sitzt ein 50 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Den Angaben nach war es am Samstag in der gemeinsamen Wohnung in Lichtenstein (Kreis Reutlingen) zu der Attacke gekommen. Die 44-Jährige hatte ihren Ehemann dort wieder einziehen lassen, obwohl ihm ein Gericht den Kontakt zu ihr wegen häuslicher Gewalt verboten hatte. Die 44-Jährige zog sich bei dem Angriff leichte Verletzungen an Kopf und Armen zu. Der Beschuldigte griff anschließend zu einem Messer, doch die 15 Jahre und 18 Jahre alten Söhne verhinderten weitere Attacken. Der Mann flüchtete und wurde von der Polizei in der Nähe der Wohnung festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Polizeimeldung