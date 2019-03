Mann soll auf neuen Freund der Ex eingestochen haben: U-Haft

Weil er den neuen Partner seiner Ex-Freundin mit einem Messer schwer verletzt haben soll, sitzt ein 28 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der mutmaßliche Täter brach demnach am Sonntag die Wohnungstür seiner ehemaligen Freundin in Göppingen auf. Danach soll er mehrmals mit einem Messer auf den 20 Jahre alten Freund der Frau eingestochen haben. Das verletzte Opfer konnte fliehen. Polizisten nahmen den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fest.

Polizeimeldung