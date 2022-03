Mann soll auf 21-Jährigen eingestochen haben

Ein Mann soll mit einem Messer auf einen 21-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Nach Polizeiangaben vom Freitag wurde das Opfer nach dem Angriff an einem Skatepark in Geislingen (Landkreis Göppingen) in einer Klinik operiert. Er sei außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter habe sich am Mittwochabend, wenige Stunden nach dem Vorfall, gestellt. Den Angaben zufolge kennen sich beide Männer. Zunächst war unklar, weshalb der Streit eskalierte. Der 24-Jährige sitzt laut Polizei wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

