Er spielte noch „Singing in the Rain“ - dabei stand ihm das Wasser längst bis zum Hals: Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann hat die Polizei in Offenburg auf sich aufmerksam gemacht, indem er singend im Regen auf einem Platz in der Innenstadt stand. Bei der Personenkontrolle stellte eine Streife nach Angaben vom Dienstag fest, dass die Justiz den 38-Jährigen sucht. Die Beamten nahmen den Mann am Vorabend fest. Er kam am Dienstag ins Gefängnis.

Mitteilung