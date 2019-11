Mann seit Juni vermisst: Erneute Suchaktion der Polizei

Der Fall eines seit Monaten vermissten Mannes aus dem Landkreis Konstanz bleibt rätselhaft. Die Ermittler durchkämmen derzeit erneut das nähere Umfeld des Wohnortes des 52-Jährigen in Gaienhofen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Bislang seien jedoch keine neuen Spuren entdeckt worden. Die Aktion werde voraussichtlich in den kommenden Tagen fortgesetzt. „Zumindest solange, bis die definierten Bereiche abgesucht sind.“ Zuvor hatte der „Südkurier“ berichtet.

Von dem Vermissten fehlt seit Anfang Juni jede Spur. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann getötet wurde. Ein Mann und eine Frau befinden sich wegen des dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Sie waren Ende Juli verhaftet worden. Ein dritter Verdächtiger wurde Ende September aus der U-Haft entlassen.

Mitteilung der Polizei zu ersten Festnahmen

Mitteilung zur dritten Festnahme

Mitteilung der Polizei zur Freilassung des dritten Tatverdächtigen