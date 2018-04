Ein 31 Jahre alter Mann hat in einer Tankstelle in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) ein Samurai-Schwert gezückt und eine Reklametafel zerstört. Nach kurzer Flucht mit einem Auto stellten Polizisten den offensichtlich verwirrten Mann und nahmen ihn fest. Sie brachten ihn in eine psychiatrische Einrichtung, wie die Polizei am Freitag in Ludwigsburg mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Mitteilung der Polizei