Mann schlägt mit Machete auf Jugendlichen ein

Ein junger Mann hat in seiner Wohnung in Esslingen mit stumpfen Teilen einer Machete auf einen 17-Jährigen eingeschlagen. Der Jugendliche konnte flüchten und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte. Die beiden hätten zuvor gestritten.

Bei dem mehrfach schon wegen Körperverletzungen und Drogendelikten aufgefallenen Mann stellten die Beamten nach eigenen Angaben die Machete, eine Schreckschusswaffe und mehr als 100 Gramm Marihuana sicher. Laut Polizei befindet sich der 22-Jährige seit dem Vorfall in der Nacht zu Donnerstag wegen gefährlicher Körperverletzung und des Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft.

Mitteilung

